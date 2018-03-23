Первый замминистра экономразвития Ставрополья пойдет под суд

Уголовное дело возбуждено против первого замминистра экономического развития Ставрополья . Об этом STAV.AIF.RU сообщили в СУ СКР по СК.

Известно, что чиновница в 2015 году от имени министерства заключила госконтракт по созданию брендированых каналов в Интернете для продвижения продукции ставропольских производителей.

Позже Елена Кильпа, пытаясь скрыть некачественное выполнение работ подписала акт о выполненных услугах почти на 10 млн рублей. При том, что фактически работы оценивались в 950 тысяч рублей.

Против чиновницы возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование продолжается.