Ещё
Первый замминистра экономразвития Ставрополья пойдет под суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый замминистра экономразвития Ставрополья пойдет под суд 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело возбуждено против первого замминистра экономического развития Ставрополья. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в СУ СКР по СК.
Известно, что чиновница в 2015 году от имени министерства заключила госконтракт по созданию брендированых каналов в Интернете для продвижения продукции ставропольских производителей.
Позже Елена Кильпа, пытаясь скрыть некачественное выполнение работ подписала акт о выполненных услугах почти на 10 млн рублей. При том, что фактически работы оценивались в 950 тысяч рублей.
Против чиновницы возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование продолжается.
АиФ Ставрополье: последние новости
В Ставрополе на двух школьниц напал преступник с ножом В Северной Осетии нерадивая мать задолжала алименты на полмиллиона рублей В Северной Осетии женщина на улице торговала драгоценностями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации825
Савченко грозит «пожизненное»131
Вернем летнее время
Новый советник Трампа готов развязать большую войну45
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды70
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение