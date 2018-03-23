В Саратове рецидивист разбил стекло и ограбил две иномарки

Саратовские полицейские по горячим следам вчера раскрыли автокражу. Как сообщили АиФ -Саратов в ГУ МВД, преступление неизвестные совершили ночью 5 февраля. В поле зрения вора попали две иномарки — припаркованная у дома № 98/100 Mazda CX-5 и Toyota Camry, " находящаяся на Большой Казачьей, 79/85.

Преступник разгромил стекло, и похитил из салонов видеорегистраторы. Один потянул на 8тысяч, а второй — на 9255 рублей. 34-летний мужчина оказался рецидивистом с 10-ю судимостями за плечами, он уже признался в содеянном.