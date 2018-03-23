Сызранец помог задержать вооруженного пистолетом грабителя магазина

В четверг, 22 марта, в 20:30, в полицию Сызрани поступила информация о разбойном нападении на один из продуктовых магазинов, сообщает заместитель начальника отдела информации Ольга Шелест

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе злоумышленника передал мужчина, который удерживал его до прибытия полицейских.

Оперативники осмотрели место происшествия, собрали необходимые улики, опросили пострадавшую и свидетелей. Ставшая жертвой нападения 36-летняя женщина, работающая в магазине продавщицей, рассказала полицейским, что примерно в 20:00 в торговую точку зашел мужчина и, угрожая пистолетом, потребовал у нее всю дневную выручку. Однако, женщина не растерялась и, не смотря на угрозу оружием, кинулась на нападавшего. Ей удалось стянуть верхнюю куртку так, что она закрыла полностью лицо злоумышленника, и тогда тот начал беспорядочно отстреливаться, а продавщица — звать на помощь.

По словам свидетеля преступления, он проходил мимо магазина и, услышав крики о помощи, забежал в торговую точку, где, применяя боевые приемы, сбил с ног нападавшего и удерживал его до приезда сотрудников полиции.

Полицейские установили личность задержанного. Им оказался 50-летний ранее несудимый, безработный житель Сызрани. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что на преступление его толкнули долги перед родственниками и банковскими организациями, которые у него возникли в течение трех лет. А так как он нигде не работал и зарабатывал на жизнь игрой на бирже, денег ему не хватало. К разбойному нападению он начал готовиться заранее. До места преступления мужчина доехал на автобусе, предусмотрительно одев две куртки, одну из которых планировал сбросить в случае погони. В карман брюк сызранец положил два пистолета, один из которых являлся травматическим, на ношение и хранение которого у мужчины было разрешение.

В настоящее время злоумышленник задержан, по статье «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело.