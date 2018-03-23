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Обвиняемый в бандитизме офицер подозревает следователя в уничтожении вещдоков
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Обвиняемый в бандитизме офицер подозревает следователя в уничтожении вещдоков 

Волга Ньюс 1 час назад
Федеральный судья Геннадий Минин удовлетворил три таких ходатайства в отношении старшего лейтенанта Российской армии Владимира Хрусталева, бывшего оперативника Госнаркоконтроля Вахтанга Опри и жителя Самары Николая Данилина, которые пробудут в следственном изоляторе до 23 апреля.
Напомним, аресты подследственных прошли в мае-августе 2016 года. Срок содержания под стражей, который не должен превышать полутора лет, уже превышен. На предыдущем продлении судья Александр Павлов, грозил больше не удовлетворять подобные ходатайства следствия потому, что находил причину нарушения сроков расследования недостаточно уважительной. Однако и на этот раз обвинение приводит те же доводы: прокуратуре нужно время на утверждение обвинения и передачу дела в суд.
Накануне подследственный Хрусталев подал жалобу в отдел процессуального контроля Самарской облпрокуратуры о том, что при ознакомлении с материала уголовного дела ему обязаны были предоставить на ознакомление вещественные доказательства, однако в этом было отказано.
По словам лейтенанта, кроме прочего из дела пропал изъятый у него сотовый телефон, содержащий доказательства его непричастности к совершенным преступлениям. Также ранее к делу были приобщены его кроссовки, на которых экспертиза не нашла почвы с места преступления. Но они также исчезли, якобы при затоплении кабинета следователя. Заявитель считает, что доказательства его невиновности намеренно были уничтожены.
После утверждения обвинительного заключения дело должны передать в трибунал.
Примечательно, что оперативное сопровождение этого расследования вели сотрудники 7-го управления регионального УФСБ, которым руководил подполковник Александр Молчанов. Последний сейчас находится в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве и взяточничестве. Дело рассматривает Самарский гарнизонный суд.
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