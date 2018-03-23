Обвиняемый в бандитизме офицер подозревает следователя в уничтожении вещдоков

Федеральный судья Геннадий Минин удовлетворил три таких ходатайства в отношении старшего лейтенанта Российской армии Владимира Хрусталева, бывшего оперативника Госнаркоконтроля Вахтанга Опри и жителя Самары Николая Данилина, которые пробудут в следственном изоляторе до 23 апреля.

Напомним, аресты подследственных прошли в мае-августе 2016 года. Срок содержания под стражей, который не должен превышать полутора лет, уже превышен. На предыдущем продлении судья Александр Павлов , грозил больше не удовлетворять подобные ходатайства следствия потому, что находил причину нарушения сроков расследования недостаточно уважительной. Однако и на этот раз обвинение приводит те же доводы: прокуратуре нужно время на утверждение обвинения и передачу дела в суд.

Накануне подследственный Хрусталев подал жалобу в отдел процессуального контроля Самарской облпрокуратуры о том, что при ознакомлении с материала уголовного дела ему обязаны были предоставить на ознакомление вещественные доказательства, однако в этом было отказано.

По словам лейтенанта, кроме прочего из дела пропал изъятый у него сотовый телефон, содержащий доказательства его непричастности к совершенным преступлениям. Также ранее к делу были приобщены его кроссовки, на которых экспертиза не нашла почвы с места преступления. Но они также исчезли, якобы при затоплении кабинета следователя. Заявитель считает, что доказательства его невиновности намеренно были уничтожены.

После утверждения обвинительного заключения дело должны передать в трибунал.