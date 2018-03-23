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Найдена машина террориста, напавшего на полицейских во Франции
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Найдена машина террориста, напавшего на полицейских во Франции 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Полиция обнаружила в коммуне Треб автомашину, которой пользоваться террорист, совершивший нападение на полицейских в Каркасоне, сообщает телеканал France24.
По версии следствия, преступление совершил этнический марокканец, ранее известный правоохранительным органам. Преступник завладел автомобилем силой, выстрелив несколько раз в водителя. О судьбе его пока ничего не известно.
После этого экстремист обстрелял в Каркасоне группу полицейских, ранив одного из них. Затем направился к супермаркету в Треб, где захватил заложников. В результате перестрелки погибли два человека, еще трое покупателей получили ранения.
Представитель МВД Фредерик де Ланувель подтвердил смерть двоих граждан от огнестрельных ранений. По некоторым данным, жертвами террориста стали три жителя коммуны.
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