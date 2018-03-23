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Должностные лица ПГМУ обвиняются в нецелевых расходах 16 миллионов рублей
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Должностные лица ПГМУ обвиняются в нецелевых расходах 16 миллионов рублей 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Следственный отдел по Ленинскому району Перми краевого СКР возбудил уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств в Пермском медицинском университете (ПГМУ).
По данным следствия, должностные лица пермского вуза в 2016-2017 годах нецелевым образом потратили более 16 миллионов рублей.
Как рассказали в краевом СКР, сейчас следователи проводят сбор доказательств, устанавливают все обстоятельства. Уголовное дело возбудили по п. «б» ч.2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере).
Напомним, в марте Дзержинский районный суд Перми вынес приговор бывшему ректору Пермской фармацевтической академии, которая похитила 25 миллионов рублей.
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