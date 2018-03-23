Должностные лица ПГМУ обвиняются в нецелевых расходах 16 миллионов рублей

Следственный отдел по Ленинскому району Перми краевого СКР возбудил уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств в Пермском медицинском университете (ПГМУ).

По данным следствия, должностные лица пермского вуза в 2016-2017 годах нецелевым образом потратили более 16 миллионов рублей.

Как рассказали в краевом СКР, сейчас следователи проводят сбор доказательств, устанавливают все обстоятельства. Уголовное дело возбудили по п. «б» ч.2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере).