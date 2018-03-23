Рывшийся в снегу житель Саратовской области был задержан полицией

В сугробе молодой человек из города Балаково пытался отыскать «закладку».

Бдительные граждане быстро вычислили потребителя наркотиков и «просигнализировали» куда следует.

На место оперативно выехали сотрудники местного отдела вневедомственной охраны, которые задержали во дворе дома по ул. Волжской парня в куртке и джинсах. Такие приметы сообщили росгвардейцам свидетели поиска наркотиков во дворе собственного дома. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Не ожидавший увидеть полицейских ошеломленный наркоман не стал отпираться, а сразу признался, что искал так называемую «соль». Кстати, пакетик с синтетическим наркотиком парень успел отыскать. Экспертиза подтвердила, что в пакете у подозреваемого находились 0,4 грамма «дури». Возбуждено уголовное дело.