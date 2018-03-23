Ещё
Рывшийся в снегу житель Саратовской области был задержан полицией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рывшийся в снегу житель Саратовской области был задержан полицией 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В сугробе молодой человек из города Балаково пытался отыскать «закладку».
Бдительные граждане быстро вычислили потребителя наркотиков и «просигнализировали» куда следует.
На место оперативно выехали сотрудники местного отдела вневедомственной охраны, которые задержали во дворе дома по ул. Волжской парня в куртке и джинсах. Такие приметы сообщили росгвардейцам свидетели поиска наркотиков во дворе собственного дома. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Не ожидавший увидеть полицейских ошеломленный наркоман не стал отпираться, а сразу признался, что искал так называемую «соль». Кстати, пакетик с синтетическим наркотиком парень успел отыскать. Экспертиза подтвердила, что в пакете у подозреваемого находились 0,4 грамма «дури». Возбуждено уголовное дело.
Новости Саратова: последние новости
В день выборов президента РФ у саратовчанки украли сумку Панков о Слуцком: В думе никто не сочувствует тем, кто хотел снять трусики Саратовец пытался изнасиловать спящую падчерицу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации825
Савченко грозит «пожизненное»131
Вернем летнее время
Новый советник Трампа готов развязать большую войну45
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды70
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение