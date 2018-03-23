Звезда телесериала «Великолепный век» арестован за хранение наркотиков

Как сообщает портал Newsturk, полиция арестовала шесть человек, среди которых оказался и Коч. У них были найдены пять пакетиков с кокаином, а также синтетические наркотики.

Молодые люди были доставлены в суд для предъявления обвинений в распространении запрещенных веществ. По информации СМИ, один из задержанных является крупным наркоторговцем, который ранее поставлял запрещенные вещества многим деятелям культуры, в том числе еще одному актеру сериала «Великолепный век» Серхану Онату. Теперь всем им грозит заключение до 17 лет.