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Звезда телесериала «Великолепный век» арестован за хранение наркотиков
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Звезда телесериала «Великолепный век» арестован за хранение наркотиков 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: tele.ru
Как сообщает портал Newsturk, полиция арестовала шесть человек, среди которых оказался и Коч. У них были найдены пять пакетиков с кокаином, а также синтетические наркотики.
Молодые люди были доставлены в суд для предъявления обвинений в распространении запрещенных веществ. По информации СМИ, один из задержанных является крупным наркоторговцем, который ранее поставлял запрещенные вещества многим деятелям культуры, в том числе еще одному актеру сериала «Великолепный век» Серхану Онату. Теперь всем им грозит заключение до 17 лет.
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