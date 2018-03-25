Тюрьма или смертная казнь: актер из сериала «Великолепный век» замешан в деле о наркотиках

Поклонники турецкого актера Аднана Коча, который известен по роли Бэхрам-паши в сериале «Великолепный век», в большом расстройстве. Мужчину арестовали в одном из кафе Стамбула по подозрению в хранении и реализации наркотиков.

Аднан Коч известен нашему зрителю также и по турецко-российскому сериалу-мелодраме «Восток-Запад». Секс-символ сыграл в нем одну из главных ролей, турецкого врача-репродуктолога Кемаля. По сценарию он влюблен в русскую девушку Татьяну. Однако в реальной жизни Аднан оказался не таким положительным, как в фильме. У актера, а также его друга и братьев, нашли пять пакетиков с кокаином, а также другие запрещенные вещества.

Кроме того, один из задержанных оказался известным наркоторговцем, который снабжал запрещенными веществами многих турецких знаменитостей. В их числе оказался и другой актер «Великолепного века» Серхан Онату. Он сыграл в сериале Мурада III, сына Селима II и внука султана Сулеймана.

Пока Аднан Коч взят по стражу. Однако по местному законодательству актер может уплатить огромный штраф, чтобы находиться дома до суда. Он составляет примерно 720 тысяч рублей за каждый найденный грамм наркотика. Теперь по турецкому закону Аднану может грозить до 17-ти лет тюрьмы, если будет доказан факт хранения им запрещенных веществ. Если же полиция найдет доказательства распространения актером наркотиков, то в этом случае ему будет грозить смертная казнь. Тем временем, уже этой весной на российские экраны должен выйти сериал с Аднаном Кочем «Восток-Запад 2».