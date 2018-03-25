Ещё
Тюрьма или смертная казнь: актер из сериала «Великолепный век» замешан в деле о наркотиках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюрьма или смертная казнь: актер из сериала «Великолепный век» замешан в деле о наркотиках 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Поклонники турецкого актера Аднана Коча, который известен по роли Бэхрам-паши в сериале «Великолепный век», в большом расстройстве. Мужчину арестовали в одном из кафе Стамбула по подозрению в хранении и реализации наркотиков.
Аднан Коч известен нашему зрителю также и по турецко-российскому сериалу-мелодраме «Восток-Запад». Секс-символ сыграл в нем одну из главных ролей, турецкого врача-репродуктолога Кемаля. По сценарию он влюблен в русскую девушку Татьяну. Однако в реальной жизни Аднан оказался не таким положительным, как в фильме. У актера, а также его друга и братьев, нашли пять пакетиков с кокаином, а также другие запрещенные вещества.
Кроме того, один из задержанных оказался известным наркоторговцем, который снабжал запрещенными веществами многих турецких знаменитостей. В их числе оказался и другой актер «Великолепного века» Серхан Онату. Он сыграл в сериале Мурада III, сына Селима II и внука султана Сулеймана.
Пока Аднан Коч взят по стражу. Однако по местному законодательству актер может уплатить огромный штраф, чтобы находиться дома до суда. Он составляет примерно 720 тысяч рублей за каждый найденный грамм наркотика. Теперь по турецкому закону Аднану может грозить до 17-ти лет тюрьмы, если будет доказан факт хранения им запрещенных веществ. Если же полиция найдет доказательства распространения актером наркотиков, то в этом случае ему будет грозить смертная казнь. Тем временем, уже этой весной на российские экраны должен выйти сериал с Аднаном Кочем «Восток-Запад 2».
А у другой героини сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, по мнению ее поклонников, дочка также растет будущей актрисой.
Eva.ru: последние новости
Сын Софии Ротару рассказал, кому навсегда отдано ее сердце Собачья жизнь: Любовь Успенскую сняли с самолета из-за йорк-терьера «Я была в шоке»: Кристина Агилера вспомнила роман с геем
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России609
Британии предложили войти в состав РФ94
Москвичей предупредили об опасности1
«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове36
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове158
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение