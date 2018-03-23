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Актер «Великолепного века» Аднан Коч попался с наркотиками
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Актер «Великолепного века» Аднан Коч попался с наркотиками 

360tv.ru 1 час назад
Фото: tele.ru
Сотрудники полиции задержали шесть человек, у которых обнаружили наркотики, в Турции. Среди арестованных был и 36‐летний актер Аднан Коч, сыгравший Бэхрам‐пашу в сериале «Великолепный век». Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Актера Аднана Коча вместе с братьями арестовали во время спецоперации, когда они отдыхали в кафе в Стамбуле. У задержанных изъяли пять пакетиков с кокаином и синтетические вещества. Один из подозреваемых, Синан Бозбурун, известен как местный наркоторговец, который продавал запрещенные препараты деятелям культуры.
За употребление наркотиков в Турции могут назначить до 17 лет лишения свободы или приговорить к высшей мере за их распространение.
Сотрудники полиции задержали жителя Самарской области, который расплатился с таксистом наркотическими веществами.
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