Пропавшего в Волгоградской области школьника нашли мертвым

Под Волгоградом в районе Средней Ахтубы найдено тело 15-летнего школьника из Волжского, которого искали с 16 марта.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, умершего мальчика нашли в степи.

— 23 марта сотрудники патрульно-постовой службы из Волгограда совместно с волжскими полицейскими в степной зоне в 10 километрах от Волжского по направлению в сторону поселка Средняя Ахтуба обнаружили тело разыскиваемого несовершеннолетнего, — пояснили в правоохранительных органах . — Сейчас проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, днем 16 марта подросток ушел из дома отмечать свой день рождения, но обратно не вернулся. Друзья утверждали, что после того, как они вышли из торгового центра, мальчик ненадолго отлучился и бесследно исчез.

Несколько дней несовершеннолетнего искали полицейские, волонтеры, военнослужащие. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».