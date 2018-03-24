Челябинская фирма пыталась нелегально вывезти лес в Узбекистан

Сотрудниками Челябинской таможни совместно с Южно-Уральским Линейным Управлением Внутренних Дел на транспорте выявлен и пресечен канал незаконного перемещения лесоматериалов через таможенную границу ЕАЭС

«Челябинская фирма по поддельным документам пыталась нелегально вывезти в Узбекистан около 300 м³ леса на общую сумму 1,6 млн рублей. В соответствии с законодательством, эти товары относятся к стратегически важным ресурсам, вывоз которых запрещен», — сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По данному факту Челябинской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Ведутся следственные мероприятия.