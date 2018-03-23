Задержан подозреваемый в хищении железнодорожных деталей на станции Похвистнево

Полицейские также сообщают, что похищенное изъято. Сумма ущерба устанавливается.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. У подозреваемого взято обязательство о явке.