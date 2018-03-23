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Задержан подозреваемый в хищении железнодорожных деталей на станции Похвистнево
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Задержан подозреваемый в хищении железнодорожных деталей на станции Похвистнево 

Волга Ньюс 1 час назад
Полицейские также сообщают, что похищенное изъято. Сумма ущерба устанавливается.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. У подозреваемого взято обязательство о явке.
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