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Должностное лицо Хузахского района поймано на мошенничестве. Администрация опровергает
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Должностное лицо Хузахского района поймано на мошенничестве. Администрация опровергает 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Администрация опровергаетУголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге возбуждено против главы сельсовета Сиухского Магомеда Магомедова. Об этом сообщает прокуратура Дагестана.
«Установлено, что в 2016 году обвиняемый подписал подложную выписку из похозяйственной книги сельского поселения, на основании которой было зарегистрировано право собственности его супруги на муниципальный земельный участок площадью 200 кв.м.», — передает пресс-служба республиканского ведомства.
По словам источника, в отношении главы сельского поселения, по материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.292 (служебный подлог) и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Администрация Хунзахского района информацию опровергает.
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