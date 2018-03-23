Должностное лицо Хузахского района поймано на мошенничестве. Администрация опровергает

Администрация опровергаетУголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге возбуждено против главы сельсовета Сиухского Магомеда Магомедова . Об этом сообщает прокуратура Дагестана.

«Установлено, что в 2016 году обвиняемый подписал подложную выписку из похозяйственной книги сельского поселения, на основании которой было зарегистрировано право собственности его супруги на муниципальный земельный участок площадью 200 кв.м.», — передает пресс-служба республиканского ведомства.

По словам источника, в отношении главы сельского поселения, по материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.292 (служебный подлог) и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Администрация Хунзахского района информацию опровергает.