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Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО провели беседу с подростками
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Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО провели беседу с подростками 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Сотрудники полиции провели беседу, направленную на профилактику наркотической зависимости и формирование у молодежи антинаркотического мировоззрения.
В ГБУ г. Москвы Центр социальной помощи семье и детям «Доверие», расположенном на Мичуринском проспекте, состоялась встреча сотрудников полиции с ребятами, состоящими на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Андрей Щиров рассказал школьникам о вреде наркотических и психотропных веществ, их негативном влиянии на организм человека и о тяжких последствиях, наступающих в результате их употребления.
Ребятам привели примеры и статистику преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Полицейские рассказали об уголовной и административной ответственности за потребление, хранение и сбыт наркотических веществ, рассказали об Общероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Подростки внимательно слушали сотрудников полиции, задавали вопросы, анализировали полученную информацию.
Подобные мероприятия проводятся сотрудниками УВД по Западному округу на постоянной основе с целью повышения информированности подрастающего поколения по проблемам, связанным с наркотиками, и предотвращения употребления подростками запрещенных веществ.
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