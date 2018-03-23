Ещё
Напавшего на журналистку «Эха Москвы» отправят на принудительное лечение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Напавшего на журналистку «Эха Москвы» отправят на принудительное лечение 

BFM.RU 17 часов назад
Фото: Газета "Труд"
Завершено расследование уголовного дела в отношении Бориса Грица, напавшего с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По заключению экспертизы, нападавший признан нуждающимся в принудительном психиатрическом лечении
«По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщили в ведомстве.
В ближайшее время Следственный комитет направит уголовное дело с утвержденным постановлением в суд, который примет окончательное решение.
Нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября 2017 года в помещении радиостанции «Эхо Москвы».
BFM.RU: последние новости
В Магадане возбуждено дело за оскорбление мэра в WhatsApp Экс-главу УФАС по Дагестану отправили в СИЗО за часы и ружье У Госдумы прошли пикеты против Слуцкого, а депутат от «ЕР» призвал «прижать хвосты журналисткам»
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза485
Васильева спасла умирающего Добронравова21
«ЦРУ готовило переворот в России»480
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть119
Украинцы устали от Украины143
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
02:54
«ЦРУ готовило переворот в России»
В мире Политика
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение