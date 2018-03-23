Напавшего на журналистку «Эха Москвы» отправят на принудительное лечение

Завершено расследование уголовного дела в отношении Бориса Грица, напавшего с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По заключению экспертизы, нападавший признан нуждающимся в принудительном психиатрическом лечении

«По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщили в ведомстве.

В ближайшее время Следственный комитет направит уголовное дело с утвержденным постановлением в суд, который примет окончательное решение.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября 2017 года в помещении радиостанции «Эхо Москвы».