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За нападение на росгвардейцев на двух архангелогородцев завели уголовку
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За нападение на росгвардейцев на двух архангелогородцев завели уголовку 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Двое мужчин 30 и 35 лет, изрядно выпив, стали хулиганить в баре. Для задержания прибыли сотрудники Росгвардии и отвезли их в отделение УМВД.
— Бар «БТК» на Набережной, шумели они там, вели себя неадекватно, вызвали на них полицию, — рассказали в Следственном комитете по Архангельской области.
В отделении один из мужчин предпринял отчаянную попытку избежать наказания и повалил полицейского на пол. Когда другой сотрудник полиции кинулся на помощь коллеге, второй мужчина ударил его.
— Полицейские не пострадали, нет никаких травм, просто физическая боль. Мужчины сопротивлялись, дрались, хватали за форму полицейских, в результате уронили одного из них на пол, — пояснили в Следственном комитете.
Если бы мужчины не стали так активно протестовать, они смогли бы отделаться административным правонарушением за мелкое хулиганство. Но теперь за неудачную пьяную драку мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы.
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