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Преступники совершили дерзкое ограбление чиновника в Ленинградской области
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Преступники совершили дерзкое ограбление чиновника в Ленинградской области 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники полиции разыскивают преступников, которые ограбили управляющего ГУЖА Приморского района в Ленинградской области. Удалось задержать организатора нападения — мужчину 1985 года рождения. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Злоумышленники напали на чиновника вечером 22 марта в поселке Песочный Курортного района Петербурга. Позже преступники избили его и несколько раз ударили электрошокером. Сумма ущерба составила 449 тысяч рублей.
Пострадавшего с полученными травмами доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.
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