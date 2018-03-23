Преступники совершили дерзкое ограбление бизнесмена в Ленинградской области

Четверо неизвестных пробрались в дом к генеральному директору ООО «ТМ Сантехника», связали супружескую пару и похитили их имущество в Ленинградской области . Проводится расследование, сообщил сайт «Невские новости».

Преступники, угрожая пистолетами, утром 22 марта проникли в дом бизнесмена в коттеджном поселке «Лазурные озера». Подозреваемые забрали пять тысяч долларов, ювелирные украшения, банковские карты, четыре телефона, два ноутбука и скрылись. Нанесенный материальный ущерб оценили в один миллион рублей.

Сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, чтобы установить личности преступников. Возбуждено уголовное дело.