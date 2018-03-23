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Преступники совершили дерзкое ограбление бизнесмена в Ленинградской области
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Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

Преступники совершили дерзкое ограбление бизнесмена в Ленинградской области 

360tv.ru 1 час назад
Четверо неизвестных пробрались в дом к генеральному директору ООО «ТМ Сантехника», связали супружескую пару и похитили их имущество в Ленинградской области. Проводится расследование, сообщил сайт «Невские новости».
Преступники, угрожая пистолетами, утром 22 марта проникли в дом бизнесмена в коттеджном поселке «Лазурные озера». Подозреваемые забрали пять тысяч долларов, ювелирные украшения, банковские карты, четыре телефона, два ноутбука и скрылись. Нанесенный материальный ущерб оценили в один миллион рублей.
Сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, чтобы установить личности преступников. Возбуждено уголовное дело.
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