Пассажирка авиарейса Нижнекамск-Москва получила ожоги по вине стюардессы

В полицию обратилась дежурный врач медпункта аэропорта Домодедово . Она рассказала, что к ней за помощью обратилась женщина, на которую стюардесса пролила кипяток. Писать заявление на работницу авиалиний пострадавшая отказалась. Об этом «360» сообщили источники в правоохранительных органах

Пассажирка пришла в медпункт с ожогом второй степени. У 59-летней

женщины был поврежден кожный покров на правом предплечье и кисти. Известно, что пострадавшая получила травму 22 марта во время полета на рейсе Нижнекамск Москва . Поскольку путешественница отказалась писать заявлению по факту произошедшего, скорее всего, сотрудники полиции вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сейчас ведется проверка.

Полицейский из Раменского обратился в местную дежурную часть с заявлением о том, что его дочь была изнасилована. Мужчина сообщил, что 14 марта неизвестный отвез его дочку в лес и совершил злодеяние.

22-летнего

молодого человека удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».