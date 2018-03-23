Ещё
Пассажирка авиарейса Нижнекамск-Москва получила ожоги по вине стюардессы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажирка авиарейса Нижнекамск-Москва получила ожоги по вине стюардессы 

360tv.ru 1 час назад
В полицию обратилась дежурный врач медпункта аэропорта Домодедово. Она рассказала, что к ней за помощью обратилась женщина, на которую стюардесса пролила кипяток. Писать заявление на работницу авиалиний пострадавшая отказалась. Об этом «360» сообщили источники в правоохранительных органах.
Пассажирка пришла в медпункт с ожогом второй степени. У  59-летней
женщины был поврежден кожный покров на правом предплечье и кисти. Известно, что пострадавшая получила травму 22 марта во время полета на рейсе Нижнекамск — Москва. Поскольку путешественница отказалась писать заявлению по факту произошедшего, скорее всего, сотрудники полиции вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сейчас ведется проверка.
Полицейский из Раменского обратился в местную дежурную часть с заявлением о том, что его дочь была изнасилована. Мужчина сообщил, что 14 марта неизвестный отвез его дочку в лес и совершил злодеяние.
22-летнего
молодого человека удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
360tv.ru: последние новости
Мужчина ударил ножом оппонента во время ссоры в Санкт‐Петербурге Преступники совершили дерзкое ограбление чиновника в Ленинградской области Волонтера благотворительного фонда изнасиловали из‐за смерти кота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации810
Савченко грозит «пожизненное»92
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети29
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды65
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
00:45
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого
Шоу-бизнес Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение