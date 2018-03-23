На Ямале за одни сутки два пассажира поезда попались с наркотиками

Транспортные полицейские Ноябрьска в течение суток в поездах дальнего следования выявили два факта незаконного хранения наркотиков. Так, 19 марта сотрудники патрульно-постовой службы Ноябрьского линейного отдела полиции при сопровождении пассажирского поезда сообщением Казань — Новый Уренгой в одном из вагонов выявили уроженца Республики Удмуртия . Он ехал от станции Ижевск до станции Коротчаево, находился в неадекватном состоянии, на вопросы полицейских отвечал сбивчиво и уклончиво. На станции Ноябрьск мужчину доставили в дежурную часть, где при личном досмотре у него обнаружили и изъяли из кармана брюк полимерный пакет с комкообразным веществом растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию, в полимерном свертке содержалось наркотическое средство гашиш. На ранее судимого мужчину составили административные протоколы за незаконный оборот наркотических средств и их потребление без назначения врача. В эти же сутки сотрудники Ноябрьского ЛОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали в пассажирском поезде Новосибирск — Новый Уренгой уроженца Омской области , подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При наружном досмотре у мужчины в боковом кармане дорожной сумки обнаружили три полимерных свертка с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы, содержимое свертка является наркотическим веществом гашиш общей массой 2,9 грамма, что является значительным размером. Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО, на злоумышленника возбудили уголовное дело.