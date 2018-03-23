Ещё
На Ямале за одни сутки два пассажира поезда попались с наркотиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ямале за одни сутки два пассажира поезда попались с наркотиками 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Транспортные полицейские Ноябрьска в течение суток в поездах дальнего следования выявили два факта незаконного хранения наркотиков.
Так, 19 марта сотрудники патрульно-постовой службы Ноябрьского линейного отдела полиции при сопровождении пассажирского поезда сообщением Казань — Новый Уренгой в одном из вагонов выявили уроженца Республики Удмуртия. Он ехал от станции Ижевск до станции Коротчаево, находился в неадекватном состоянии, на вопросы полицейских отвечал сбивчиво и уклончиво. На станции Ноябрьск мужчину доставили в дежурную часть, где при личном досмотре у него обнаружили и изъяли из кармана брюк полимерный пакет с комкообразным веществом растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию, в полимерном свертке содержалось наркотическое средство гашиш. На ранее судимого мужчину составили административные протоколы за незаконный оборот наркотических средств и их потребление без назначения врача.
В эти же сутки сотрудники Ноябрьского ЛОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали в пассажирском поезде Новосибирск — Новый Уренгой уроженца Омской области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При наружном досмотре у мужчины в боковом кармане дорожной сумки обнаружили три полимерных свертка с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы, содержимое свертка является наркотическим веществом гашиш общей массой 2,9 грамма, что является значительным размером. Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО, на злоумышленника возбудили уголовное дело.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Тарко-Сале под снежной лавиной погибла девочка В Пуровском районе свел счеты с жизнью сотрудник полиции «Себя вспомните!». Общественность Ноябрьска разошлась во мнении относительно приговора женщине, совратившей подростков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации820
Новый советник Трампа готов развязать большую войну51
Савченко грозит «пожизненное»131
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды70
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение