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Пьяный алтаец жестоко избил жену и маленькую дочь, вступившуюся за мать
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Пьяный алтаец жестоко избил жену и маленькую дочь, вступившуюся за мать 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вопиющий случай произошел в селе Иня. Накануне 32-лений сельчанин хорошо выпил, а когда встретил на улице жену и дочку на улице у дома, между супругами вспыхнула ссора. Обвиняемый не ограничился словами и, схватив камень, несколько раз ударил супругу по голове. От ударов женщина упала. Девочка, ставшая свидетельницей семейного скандала, попыталась вступиться за мать. Однако горе-отец еще больше разозлился и нанес несколько ударов и ребенку. После случившегося женщина обратилась в больницу и попросила вызвать полицию. Стражи порядка задержали буйного мужчину, который оказал им сопротивление. Однако в отделении горе-семьянин признался в содеянном, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.
На данный момент по факту случившегося проводится проверка, стражи порядка намерены возбудить уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством, так как имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».
Фото: pixabay.com.
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