В Уфе задержан подозреваемый в ограблении офиса микрофинансирования 

Сотрудниками полиции в течение трех дней задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на офис микрофинансирования в уфимском микрорайоне Сипайлово.
В понедельник около одиннадцати часов утра неизвестный мужчина в надетом капюшоне вошел в офис микрофинансовой организации. В руках налетчик держал банку с жидкостью. Сказав кассиру, что в ней якобы, кислота — потребовал отдать всю наличность. Однако в кассе было только около 500 рублей. Тогда мужчина прихватил еще телефон сотрудницы и ноутбук, а банку с жидкостью оставил на столе.
В ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №8 Управления МВД России по городу Уфе совместно с сотрудниками Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Башкортостан установлена личность подозреваемого, он задержан. Им оказался ранее судимый житель Уфы. Похищенное мужчина сдал в ломбард.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Задержанный находится под стражей.