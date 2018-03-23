В Уфе задержан подозреваемый в ограблении офиса микрофинансирования

Сотрудниками полиции в течение трех дней задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на офис микрофинансирования в уфимском микрорайоне Сипайлово.

В понедельник около одиннадцати часов утра неизвестный мужчина в надетом капюшоне вошел в офис микрофинансовой организации. В руках налетчик держал банку с жидкостью. Сказав кассиру, что в ней якобы, кислота — потребовал отдать всю наличность. Однако в кассе было только около 500 рублей. Тогда мужчина прихватил еще телефон сотрудницы и ноутбук, а банку с жидкостью оставил на столе.