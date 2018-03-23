В Оренбуржье за распространение наркотиков осудят членов ОПГ

Заместитель прокурора Оренбургской области утвердил обвинительное заключение по уголовного делу о незаконном сбыте наркотиков.

Подозреваемыми по делу проходят супруги из Бузулука и житель Тоцкого района. В областной прокуратуре отмечают, что уголовное дело в отношении последнего выделено в отдельное производство, так как он сотрудничал со следствием.

Из материалов известно, что с конца февраля по июль 2017 года фигуранты оборудовали тайники-закладки с наркотиками на территории Бузулукского и Тоцкого районов. Организованная преступная группа совершила 13 эпизодов, связанных с незаконным сбытом. Всего из оборота изъято 84 грамма синтетического наркотика.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тоцкий районный суд для рассмотрения по существу.