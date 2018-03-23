В Домодедове иностранца задержали за хранение амфетамина

Сотрудники полиции задержали на улице Текстильщиков в подмосковном Домодедове 27-летнего жителя одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в хранении амфетамина, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«Полицейскими в ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством амфетамином общей массой более 13 граммов», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.