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В Домодедове иностранца задержали за хранение амфетамина
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В Домодедове иностранца задержали за хранение амфетамина 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции задержали на улице Текстильщиков в подмосковном Домодедове 27-летнего жителя одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в хранении амфетамина, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.
«Полицейскими в ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством амфетамином общей массой более 13 граммов», — говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.
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