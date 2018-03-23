Прокурор запросил для обвиняемого в «наемничестве» националиста Р. Железнова шесть лет колонии

«Следствие обладает неопровержимыми доказательствами того, что Р. Железнов состоял в батальоне «Азов», открыто называл себя неофашистом и участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины , за что получал денежное вознаграждение. В связи с этим прошу признать Р. Железнова виновным и назначить наказание в виде шести лет колонии строгого режима», — заявил прокурор.

В декабре 2014 г. Р. Железнов был заочно арестован Басманным районным судом и объявлен в международный розыск.

В октябре 2014 г. сотрудники Следственного комитета (СК) РФ провели ряд обысков у граждан России , подозреваемых в участии в вооруженном конфликте на Украине в качестве «наемников». Среди прочих следственные действия прошли на квартире у жителя Москвы Р. Железнова (также известного в радикальных кругах по кличке «Зухель» — прим. Агентства «Москва»). По сведения источника, близкого к следствию, в обыске принимали участие следователь ГСУ СК и, предположительно, оперативники центра по противодействию экстремизму при МВД (Центр «Э»).

Сам Р. Железнов утверждал, что находился в статусе волонтера в добровольческом батальоне «Азов». На Украину он прилетел 9 июля 2014 г. из Польши . В батальоне «Азов» Агентству «Москва» пояснили, что «Р. Железнов не участвует в боевых действиях и не получает вознаграждение». «Он не значится в списках бойцов, но является волонтером пресс-службы», — сказал пресс-секретарь «Азова» Александр Алферов

В российской практике статья «Наемничество» 359 УК РФ применялась к руководителям петербургской организации «Славянский корпус» Вадиму Гусеву Евгению Сидорову . По версии следствия, в 2013 г. они завербовали в России и обманом направили воевать в Сирию около 250 мужчин. В. Гусев и Е. Сидоров не выплатили наемникам обещанного вознаграждения. Оба фигуранта дела уже признали свою вину и заключили сделку со следствием, после чего были осуждены на три года колонии.

Летом 2009 г. Р. Железнов был осужден на четыре года колонии-поселения за нападение на человека. 26 мая 2013 г. он был задержан за попытку кражи 2 кг мраморной говядины (на общую сумму 2 тыс. 300 руб.) в одном из столичных супермаркетов. 29 ноября 2013 г. Никулинский районный суд Москвы приговорил Р. Железнова к десяти месяцам лишения свободы.