Ещё
Прокурор запросил для обвиняемого в «наемничестве» националиста Р. Железнова шесть лет колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокурор запросил для обвиняемого в «наемничестве» националиста Р. Железнова шесть лет колонии 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Прокурор запросил для обвиняемого в «наемничестве» националиста Романа Железнова шесть лет колонии строгого режима, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала Бабушкинского суда.
«Следствие обладает неопровержимыми доказательствами того, что Р. Железнов состоял в батальоне «Азов», открыто называл себя неофашистом и участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины, за что получал денежное вознаграждение. В связи с этим прошу признать Р. Железнова виновным и назначить наказание в виде шести лет колонии строгого режима», — заявил прокурор.
В декабре 2014 г. Р. Железнов был заочно арестован Басманным районным судом и объявлен в международный розыск.
В октябре 2014 г. сотрудники Следственного комитета (СК) РФ провели ряд обысков у граждан России, подозреваемых в участии в вооруженном конфликте на Украине в качестве «наемников». Среди прочих следственные действия прошли на квартире у жителя Москвы Р. Железнова (также известного в радикальных кругах по кличке «Зухель» — прим. Агентства «Москва»). По сведения источника, близкого к следствию, в обыске принимали участие следователь ГСУ СК и, предположительно, оперативники центра по противодействию экстремизму при МВД (Центр «Э»).
Сам Р. Железнов утверждал, что находился в статусе волонтера в добровольческом батальоне «Азов». На Украину он прилетел 9 июля 2014 г. из Польши. В батальоне «Азов» Агентству «Москва» пояснили, что «Р. Железнов не участвует в боевых действиях и не получает вознаграждение». «Он не значится в списках бойцов, но является волонтером пресс-службы», — сказал пресс-секретарь «Азова» Александр Алферов.
В российской практике статья «Наемничество» 359 УК РФ применялась к руководителям петербургской организации «Славянский корпус» Вадиму Гусеву и Евгению Сидорову. По версии следствия, в 2013 г. они завербовали в России и обманом направили воевать в Сирию около 250 мужчин. В. Гусев и Е. Сидоров не выплатили наемникам обещанного вознаграждения. Оба фигуранта дела уже признали свою вину и заключили сделку со следствием, после чего были осуждены на три года колонии.
Летом 2009 г. Р. Железнов был осужден на четыре года колонии-поселения за нападение на человека. 26 мая 2013 г. он был задержан за попытку кражи 2 кг мраморной говядины (на общую сумму 2 тыс. 300 руб.) в одном из столичных супермаркетов. 29 ноября 2013 г. Никулинский районный суд Москвы приговорил Р. Железнова к десяти месяцам лишения свободы.
Агентство «Москва»: последние новости
В суд для обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка экс-депутата Госдумы В.Варшавского вызвали «скорую» Молодого человека расстреляли и зарезали в Щербинке после конфликта в соцсетях Суд в Подмосковье вынес приговор банде «черных риелторов», виновных в завладениях квартирами и убийстве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации820
Новый советник Трампа готов развязать большую войну51
Савченко грозит «пожизненное»131
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды70
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение