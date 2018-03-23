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В Шадринске сотрудник полиции покрывал убийц и поплатился за это
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В Шадринске сотрудник полиции покрывал убийц и поплатился за это 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудник полиции не регистрировал сообщения об убийствах и получил в наказание штраф 30 тыс. рублей.
Летом 2014 года, а также весной 2016 года бывший сотрудник полиции города Шадринска получал от неравнодушных граждан сообщения о совершенных убийствах. При этом, данные сообщения в результате халатного отношения к службе не зарегистрировал, проверку поступившей информации должным образом не инициировал.
В дальнейшем факты совершения вышеуказанных преступлений были выявлены, лица привлечены к уголовной ответственности.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинения признал его виновным в совершении инкриминируемого деяния, по ч.1 ст. 293 УК РФ приговором Шадринского районного суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей. Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Прокуратуры Курганской области, приговор не вступил в законную силу.
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