Жительницу Гатчинского района, три года прятавшуюся от полиции, поймали в электричке

Женщина, которая была объявлена в розыск за умышленное причинение тяжкого вреда, поймана на железнодорожной станции в Вырице. Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе транспортной полиции региона, женщина около трёх лет скрывалась от правоохранителей. Всё это время 43-летняя жительница Гатчинского района была осуждена по уголовное статье и находилась в федеральном розыске. Суд в 2016 году приговорил её к условному наказанию за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. Сотрудники транспортной полиции накануне вечером, 22 марта, обнаружили женщину в поезде на станции в Вырице, после чего передали преступницу Следственному комитету