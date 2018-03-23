Бурятский мафиози побил полицейских и пошел под суд

Бурятии следователи передали в суд уголовное дело 44-летнего криминального авторитета, который напал на полицейских, задержавших его за вождение в пьяном виде. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщил в своем YouTube-канале Следственный комитет

Мужчине вменяется применение насилия в отношении представителя власти и управление автомобилем в состоянии опьянения.

По данным следствия, 11 октября 2016 года мужчина был оштрафован и лишен прав за вождение в пьяном состоянии на полтора года. В январе 2018-го ночью он вновь выпил в одном из развлекательных заведений Улан-Удэ и сел за руль своего автомобиля Land Rover. Как только машина выехала на дорогу, ее остановили сотрудники ДПС

Криминальный авторитет поначалу отказывался выполнять указания полицейских пройти медосвидетельствование, оскорблял их и отталкивал. Затем он проткнул шариковой ручкой протокол об административном нарушении. По пути в отдел полиции мужчина с заднего сиденья ударил ногой инспектора ДПС, который вел машину. Затем, уже в полиции, он бился головой об стены, рушил мебель, угрожая, что подаст заявление о незаконном применении к нему полицейскими физической силы. После этого задержанный нанес удар ногой в живот второму инспектору ДПС.