Неизвестный открыл огонь по спецназовцам во французском Каркассоне 

Неизвестный открыл огонь по спецназовцам в Каркассоне на юге Франции, сообщает РИА Новости. По предварительным, данным, один из них ранен.
Отмечается, что у спецназовцев была пробежка, когда по ним открыли огонь.
В это же время в правоохранительные органы проводят спецоперацию в районе супермаркета Super U в департаменте Од коммуны Треб, где вооруженный мужчина захватил заложников.
По некоторым данным, захват оба преступления осуществил один и то же человек. Ранее мужчина заявил о приверженности запрещенной в РФ организации «Исламское государство».