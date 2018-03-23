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Неизвестный открыл огонь по спецназовцам во французском Каркассоне
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Неизвестный открыл огонь по спецназовцам во французском Каркассоне 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Неизвестный открыл огонь по спецназовцам в Каркассоне на юге Франции, сообщает РИА Новости. По предварительным, данным, один из них ранен.
Отмечается, что у спецназовцев была пробежка, когда по ним открыли огонь.
В это же время в правоохранительные органы проводят спецоперацию в районе супермаркета Super U в департаменте Од коммуны Треб, где вооруженный мужчина захватил заложников.
По некоторым данным, захват оба преступления осуществил один и то же человек. Ранее мужчина заявил о приверженности запрещенной в РФ организации «Исламское государство».
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