Неизвестный открыл огонь по спецназовцам во французском Каркассоне

Неизвестный открыл огонь по спецназовцам в Каркассоне на юге Франции , сообщает РИА Новости . По предварительным, данным, один из них ранен.

Отмечается, что у спецназовцев была пробежка, когда по ним открыли огонь.

В это же время в правоохранительные органы проводят спецоперацию в районе супермаркета Super U в департаменте Од коммуны Треб, где вооруженный мужчина захватил заложников.