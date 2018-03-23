Меру пресечения Олегу Сорокину оставили без изменения

Он останется под арестом до 17 мая.

Напомним, бывший глава Нижнего Новгорода, заместитель председателя областного законодательного собрания Олег Сорокин был задержан 19 декабря 2017 года. В тот же день Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода санкционировал его арест до 17 февраля 2018 года. 28 декабря Нижегородский областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда об аресте обвиняемого.

Сорокину вменяется получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело в отношении него связано с аукционом 2012 года на право комплексного освоения 453 га в Советском районе Нижнего Новгорода для жилищного строительства. Это право получило ООО «Инградстрой», которое в настоящее время принадлежит ООО «Старт-Строй», подконтрольному супруге Сорокина Эладе Нагорной.

Фото: pixabay.com