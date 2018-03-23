Ещё
Меру пресечения Олегу Сорокину оставили без изменения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меру пресечения Олегу Сорокину оставили без изменения 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Он останется под арестом до 17 мая.
Напомним, бывший глава Нижнего Новгорода, заместитель председателя областного законодательного собрания Олег Сорокин был задержан 19 декабря 2017 года. В тот же день Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода санкционировал его арест до 17 февраля 2018 года. 28 декабря Нижегородский областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда об аресте обвиняемого.
Сорокину вменяется получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело в отношении него связано с аукционом 2012 года на право комплексного освоения 453 га в Советском районе Нижнего Новгорода для жилищного строительства. Это право получило ООО «Инградстрой», которое в настоящее время принадлежит ООО «Старт-Строй», подконтрольному супруге Сорокина Эладе Нагорной.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Звезда телесериала «Великолепный век» арестован за хранение наркотиков В Мурманске нашли виновника взрыва жилого дома Прокурор: Савченко грозит пожизненное заключение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации820
Новый советник Трампа готов развязать большую войну51
Савченко грозит «пожизненное»131
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды70
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение