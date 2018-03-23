Век воли не видать: Обвинитель по делу Савченко рассказало о своих планах 

Об этом сообщает «Украинская правда».
«Это (предоставленные следствием материалы — ред.) дает достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой», — заявил Банник.
Ранее Савченко заявила, что не собирается покидать Украину в случае, если ее оставят на свободе. Она намерена продолжить работу в украинском парламенте.
Кроме того, Савченко объявила голодовку и рассказала, что украинские СИЗО уступают в комфорте российским.
Вчера Савченко задержали после того, как разрешение на это дал украинский парламент и снял с нее депутатскую неприкосновенность. Народного депутата подозревают в подготовке госпереворота.