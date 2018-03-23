В Краснодаре вор во время погони выронил похищенный ноутбук 

Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. В полицию обратился житель краевой столицы. Он рассказал, что проснулся ночью от шума и в одной из комнат дома обнаружил неизвестного человека. Злоумышленник в это время схватил ноутрук (стоимостью 40 тысяч рублей) и выпрыгнул из окна второго этажа на крышу соседнего дома. Владелец техники попытался догнать вора, в ходе погоди последний выронил украденное имущество.
По отпечаткам пальцев полицейские установили личность неудавшегося похитителя. Им оказался 47-летний уроженец Московской области. Мужчину задержали в одном из хостелов краевой столицы. При опросе подозреваемый не стал отпираться и признался в совершенном грабеже. Он объяснил, что попал в чужую квартиру по металлической оконной решетке квартиры, расположенной на первом этаже. Житель Подмосковья сообщил, что приехал в Краснодар несколько дней назад.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили в пресс-группе УМВД по Краснодару.