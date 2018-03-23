В Санкт-Петербурге приговорили к 19 и 19,5 года строгого режима за покушение на полицейских

К 19 и 19,5 года колонии строгого режима приговорены в Санкт-Петербурге двое обвиняемых в посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что соучастники установили взрывное устройство на ступеньке стационарного поста ГИБДД , расположенного на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Малой Невки, где его обнаружил 5 марта 2015 года сотрудник ГИБДД.

После этого 8 октября 2015 года преступники снова установили взрывное устройство в районе расположения стационарного поста ГИБДД в районе пересечения Большого Сампсониевского проспекта и улицы Кантемировской. В тот же день около 15 часов 30 минут они подорвали это взрывное устройство, в результате чего местной жительнице была причинена взрывная травма.

Суд признал достаточными доказательства следствия для вынесения приговора в отношении Николая Мотовилова и Антона Головырцева. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1, ст. 317, п. «а» ч. 3 ст. 111, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов »).

Приговором суда назначено наказание: Мотовилову в виде лишения свободы сроком на 19 лет в ИК строгого режима.

Головырцеву в виде лишения свободы сроком на 19,5 года в ИК строгого режима.

Гражданские иски удовлетворены судом в размере 2 400 000 рублей.