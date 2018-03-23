Мосгорсуд 11 апреля проверит законность приговора лидеру неформального движения «Реструкт» М. Марцинкевичу 

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ГД приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании деятельности туристских информцентров

Прокурор запросил для обвиняемого в «наемничестве» националиста Р.Железнова шесть лет колонии

Житель Подмосковья запер знакомую в своем доме и больше месяца удерживал и насиловал ее