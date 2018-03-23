Мосгорсуд 11 апреля проверит законность приговора лидеру неформального движения «Реструкт» М. Марцинкевичу 

Мосгорсуд 11 апреля 2018 г. проверит законность приговора участникам неформального движения «Реструкт», в том числе его лидеру Максиму Марцинкевичу, известному под кличкой Тесак. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.
«Мосгорсуд 11 апреля рассмотрит апелляционные жалобы на приговор», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Бабушкинский районный суд признал виновными девять участников «Реструкта» и их лидера М. Марцинкевича, приговорив их к срокам от трех до 10 лет лишения свободы. Суд оправдал некоторых обвиняемых по части эпизодов в связи с их неверной квалификацией, а также переквалифицировал ряд эпизодов обвинения, смягчив их тяжесть. Материалы в отношении одного из обвиняемых — Александра Шанкина, по эпизоду с нападением на предполагаемого наркоторговца Заура Алышова, скончавшегося в результате инцидента, по решению суда выделены в отдельное производство и возвращены в прокуратуру для исправления нарушений, допущенных в обвинительном заключении.
Подсудимые обвинялись в многочисленных случаях нападения на торговцев запрещенными курительными смесями — спайсами. Всем активистам в зависимости от деяний были предъявлены обвинения по ст. 162 («Разбой»), ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), ст. 213 («Хулиганство»), ст. 161 («Грабеж»), ст. 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть человека») УК РФ. При этом, несмотря на то, что следствие планировало предъявить участникам «Реструкта» обвинения по экстремистским статьям, единственным обвиняемым по ст. 282 («Возбуждение национальной ненависти либо вражды») УК РФ стал М. Марцинкевич. Это связано с его книгой «Реструкт», которая в 2014 г. решением Чертановского районного суда Москвы была признана экстремистской.
Неформальное движение «Реструкт» занималось «ловлей» потенциальных педофилов, наркоманов и наркоторговцев, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации через социальные сети, устраивая встречи подозреваемых с подставными лицами из числа участников организации. «Воспитательные беседы» с подозреваемыми активисты записывали на видео и выкладывали в интернет. После того, как правоохранительные органы начали задерживать участников «Реструкта», лидеры движения объявили о его ликвидации, при этом некоторые ячейки организации продолжили свою работу под старым названием, а некоторые сменили названия. Ряд активистов «Реструкта» приговорены ранее к различным тюремным срокам.