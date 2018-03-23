В Лермонтове задержали педофила на внедорожнике

Насильника, о котором сообщили на местном телевидении задержали. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

Против 41-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Ранее STAV.AIF.RU уже сообщал о начавшейся проверке сведений об орудовавшем в городе педофиле, в результате которой был задержан подозреваемый.

Выяснилось, что 22 марта он встретил возле одной из местных школ 8-летнюю девочку и заманил ее в свой автомобиль, где надругался над ребенком.

Сейчас в суд отправлено ходатайство об избрании для преступника меры пресечения.