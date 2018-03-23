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В Лермонтове задержали педофила на внедорожнике
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В Лермонтове задержали педофила на внедорожнике 

АиФ Ставрополье 30 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Насильника, о котором сообщили на местном телевидении задержали. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
Против 41-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Ранее STAV.AIF.RU уже сообщал о начавшейся проверке сведений об орудовавшем в городе педофиле, в результате которой был задержан подозреваемый.
Выяснилось, что 22 марта он встретил возле одной из местных школ 8-летнюю девочку и заманил ее в свой автомобиль, где надругался над ребенком.
Сейчас в суд отправлено ходатайство об избрании для преступника меры пресечения.
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