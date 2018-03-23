Экс-глава следственного управления в Новосергиевке осужден за мошенничество в крупном размере

Оренбургский областной суд рассмотрел апелляцию бывшего руководителя Новосергиевского следственного отдела и его троих подельников, которые осуждены за мошенничество в особо крупном размере.

Установлено, что подельники бывшего главы следственного управления распространяли неверные сведения о том, что руководитель может посодействовать в решении вопросов о назначении наказания. Фигуранты получали с потерпевших деньги в размере от 100 000 рублей до миллиона, обещая помочь избежать наказания. На самом деле глава СУ не влиял на принятие решений по уголовным делам и никаких действий в интересах потерпевших не предпринимал.

Суд первой инстанции назначил бывшему начальнику следствия наказание в виде 3,5 лет лишения свободы и штрафа 150 000 рублей. Второй фигурант проведет за решеткой 2 года 4 месяца и заплатит штраф 60 000 рублей. Еще двоим назначено наказание в виде штрафа 150 000 и 160 000 рублей.

Осужденные попытались обжаловать приговор, однако судебная коллегия оставила его без изменений. Приговор вступил в законную силу.