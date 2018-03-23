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Французская прокуратура открыла дело после захвата заложников
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Французская прокуратура открыла дело после захвата заложников
РИА Новости
29 минут назад
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/ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ПРОКУРАТУРЫ
ОТКРЫЛО ДЕЛО В СВЯЗИ С ЗАХВАТОМ ЗАЛОЖНИКОВ НА ЮГЕ
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