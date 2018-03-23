Мужчина ударил ножом оппонента во время ссоры в Санкт‐Петербурге

Жители Санкт‐Петербурга вступили в конфликт из‐за женщины, к которой испытывали симпатию. Во время ссоры один из мужчин ударил соперника ножом, сообщил сайт «Невские новости».

Оппоненты 16 марта поспорили

из-за понравившейся им женщины в Ленинградской области . В результате конфликта

36-летний

житель

колото-резаное

ранение грудной стенки.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело.