Мужчина ударил ножом оппонента во время ссоры в Санкт‐Петербурге 

Жители Санкт‐Петербурга вступили в конфликт из‐за женщины, к которой испытывали симпатию. Во время ссоры один из мужчин ударил соперника ножом, сообщил сайт «Невские новости».
Оппоненты 16 марта поспорили
из-за понравившейся им женщины в Ленинградской области. В результате конфликта
36-летний
житель
Санкт-Петербурга, которого госпитализировали, получил
колото-резаное
ранение грудной стенки.
Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело.