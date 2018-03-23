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Мужчина ударил ножом оппонента во время ссоры в Санкт‐Петербурге
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Мужчина ударил ножом оппонента во время ссоры в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 32 минуты назад
Жители Санкт‐Петербурга вступили в конфликт из‐за женщины, к которой испытывали симпатию. Во время ссоры один из мужчин ударил соперника ножом, сообщил сайт «Невские новости».
Оппоненты 16 марта поспорили
из-за  понравившейся им женщины в Ленинградской области. В результате конфликта
36-летний
житель
Санкт-Петербурга, которого госпитализировали, получил
колото-резаное
ранение грудной стенки.
Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело.
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