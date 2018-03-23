В Красноярске поймали мужчину, нападавшего с ножом на девушек

Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Разбойные нападения были совершены в Кировском и Ленинском районах краевого центра. За четыре часа злоумышленник сумел три раза похитить у девушек мобильные телефоны, ювелирные изделия и деньги. При этом он угрожал им ножом.

В течение суток полицейские установили личность нападавшего и вернули похищенные ценности. Местный житель 32 лет, неоднократно судимый, был задержан при помощи ОМОН.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит лишение свободы на 10 лет.