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В Красноярске поймали мужчину, нападавшего с ножом на девушек
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В Красноярске поймали мужчину, нападавшего с ножом на девушек 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».
Разбойные нападения были совершены в Кировском и Ленинском районах краевого центра. За четыре часа злоумышленник сумел три раза похитить у девушек мобильные телефоны, ювелирные изделия и деньги. При этом он угрожал им ножом.
В течение суток полицейские установили личность нападавшего и вернули похищенные ценности. Местный житель 32 лет, неоднократно судимый, был задержан при помощи ОМОН.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит лишение свободы на 10 лет.
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