СБУ и Нацполиция проводят обыски в одном из департаментов Харьковского горсовета

«В одном из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением, совершённое по предварительному сговору группой лиц» проводятся обыски с участием сотрудников прокуратуры, СБУ и Национальной полиции», — написал Лысенко.

Уточняется, что всего проходят около 20 обысков: в кабинетах и по месту жительства возможных фигурантов дела.