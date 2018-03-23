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СБУ и Нацполиция проводят обыски в одном из департаментов Харьковского горсовета
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СБУ и Нацполиция проводят обыски в одном из департаментов Харьковского горсовета 

RT на русском 42 минуты назад
В одном из департаментов Харьковского горсовета проводят обыски сотрудники прокуратуры, Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной полиции. Об этом написал на свой странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
«В одном из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением, совершённое по предварительному сговору группой лиц» проводятся обыски с участием сотрудников прокуратуры, СБУ и Национальной полиции», — написал Лысенко.
Уточняется, что всего проходят около 20 обысков: в кабинетах и по месту жительства возможных фигурантов дела.
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