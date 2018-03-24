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В Приморском краевом наркодиспансере прошли обыски
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В Приморском краевом наркодиспансере прошли обыски 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Приморском краевом наркодиспансере сотрудники правоохранительных органов провели обыски, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс‐службу регионального департамента здравоохранения.
Сообщается, что следственные мероприятия не связаны с деятельностью главного врача медицинского учреждения. Уточняется, что обыски проходили в кабинете его заместителя. По предварительной информации задержанных нет.
пресс-службе
регионального департамента здравоохранения отметили, что во время следственных мероприятий главврач медучреждения находился на совещании в департаменте, а следователей интересовала, в первую очередь, лаборатория и кабинет заместителя главврача.
Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов изъяли некоторую компьютерную технику. В ведомстве не исключают, что расследование связано с одной из жалоб на медицинское учреждение. Сообщается, что наркодиспансер продолжает функционировать в прежнем режиме.
В региональном управлении СК РФ по Приморскому краю отказались давать подробный комментарий о ходе расследования и причинах проведенного обыска.
В управлении СК РФ по республике Дагестан сообщили, что руководитель регионального Управления антимонопольной службы Кубасай Кубасаев брал в качестве взяток не только крупные суммы денег, но и дорогие часы, а также коллекционные охотничьи ружья.
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