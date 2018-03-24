В Приморском краевом наркодиспансере прошли обыски

В Приморском краевом наркодиспансере сотрудники правоохранительных органов провели обыски, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс‐службу регионального департамента здравоохранения.

Сообщается, что следственные мероприятия не связаны с деятельностью главного врача медицинского учреждения. Уточняется, что обыски проходили в кабинете его заместителя. По предварительной информации задержанных нет.

пресс-службе

регионального департамента здравоохранения отметили, что во время следственных мероприятий главврач медучреждения находился на совещании в департаменте, а следователей интересовала, в первую очередь, лаборатория и кабинет заместителя главврача.

Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов изъяли некоторую компьютерную технику. В ведомстве не исключают, что расследование связано с одной из жалоб на медицинское учреждение. Сообщается, что наркодиспансер продолжает функционировать в прежнем режиме.