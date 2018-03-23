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Пыталась отмазать мужа: двое ярославцев услышали приговоры за попытки подкупить гаишников
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Пыталась отмазать мужа: двое ярославцев услышали приговоры за попытки подкупить гаишников 

76.ru 43 минуты назад
Фото: 76.ru
Мировой судья Дзержинского района вынес приговор 51-летнему ярославцу.
В конце октября прошлого года мужчину, который ехал за рулём, остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов оказалось, что у него нет свидетельства о регистрации автомобиля и страхового полиса.
— Чтобы решить всё на месте, ярославец предложил сотруднику ГИБДД 500 рублей, — рассказали в прокуратуре. — Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка ежемесячно.
Еще одно дело рассмотрел мировой судья в Тутаеве.
В январе 2018 года 33-летняя жительница Ярославля пыталась дать 5 тысяч гаишнику, чтобы тот не составлял протокол на её мужа, который сел за руль в пьяном виде.
— Женщину признали виновной по статье «Покушение на мелкое взяточничество» и приговорили к 30 тысячам штрафа, — рассказали в прокуратуре.
В январе полиция Тутаева направила в суд уголовное дело на 23-летнего парня. Он пытался откупиться за пьяную езду.
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