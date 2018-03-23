Замруководителя лесничества задержан за взяточничество в Тоншаевском районе 

Замруководителя лесничества Тоншаевского района задержан за взяточничество. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
Подозреваемый был задержан 22 марта в своем рабочем кабинете в поселке Пижма Тоншаевского района после получения 180 тысяч рублей взятки от предпринимателя, занимающегося лесозаготовками. Взятку подозреваемый потребовал за общее покровительство и помощь в оформлении документов.
Подозреваемый признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось о том, что 48-летнего нижегородца осудят за взятку сотруднику ГИБДД.