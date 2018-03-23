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Генподрядчика реконструкции завода «Красмаш» поймали на взятке
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Генподрядчика реконструкции завода «Красмаш» поймали на взятке 

АиФ Красноярск 46 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Генеральный подрядчик реконструкции военного завода «Красмаш» поймали на даче взятке должностному лицу, сообщают в МВД по Красноярскому краю.
60-летнего замначальника строительно-монтажного управления организации за 1,1 млн рублей пообещал пролоббировать интересы из предприятий Красноярска при выполнение заказов на реконструкцию. Дело было передано в СК по Красноярскому краю.
«Деньги были оплатой за оказание содействия в заключении договоров субподрядов на строительство, поставку и монтаж оборудования, заключаемых во исполнение государственного контракта, заказчиком которого является АО «Красмаш» и за дальнейшую приемку выполненных субподрядчиком работ», — комментируют в следкоме.
Против него возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп», он находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по этой статье 12 лет лишения свободы.
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