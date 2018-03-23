Семейный «бизнес»: в Ростове двое братьев за пару месяцев украли шесть ВАЗов

В Ростове задержали двоих братьев, проживающих в Мясниковском районе в хуторе Недвиговке. По данным полиции, родственники оставили «без колес» шестерых ростовчан.

«На дело» братья вышли в феврале этого года. Специализироваться родственники решили исключительно на отечественном автопроме. Их первой жертвой стала «десятка», припаркованная возле одного из домов на проспекте Стачки. Через неделю братья повторили свой «рейд» уже на Зорге. По всей видимости, успех «операций» на Западном привел к выводам, что орудовать стоит лишь в этом районе Ростова.

Следующие кражи братья совершили на Еременко, Жданова и Стачки.

— Сейчас подозреваемые задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Кража», — сказал источник 161.ru в правоохранительных органах региона.