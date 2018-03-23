Назвавшийся сторонником ИГ захватил заложников в супермаркете во Франции 

Неизвестный захватил заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции. Об этом сообщает в пятницу, 23 марта, BFM TV.
По его данным, мужчина вошел в магазин Super U и открыл стрельбу. Он назвался сторонником террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Власти подтвердили, что в районе идет полицейская операция.
Также сообщается, что незадолго до этого тот же неизвестный из машины открыл огонь по спецназовцам в соседнем Каркасоне. Во время нападения мужчины совершали пробежку, один из силовиков получил ранение.