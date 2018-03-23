«Крымский стрелок», ранивший девушку, сядет на два года

Следствием доказано, что 29 октября 2017 года, Ш., беспричинно выстрелил из пневматической винтовки в спину 16-летней девушки, проходившей мимо по пешеходному тротуару. Мужчина стрелял с балкона своей квартиры.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело (п. «д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).