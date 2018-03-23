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В Волгограде детского врача задержали за сбыт сильнодействующих наркотиков
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В Волгограде детского врача задержали за сбыт сильнодействующих наркотиков 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Полицейские задержали в Ворошиловском районе Волгограда 26-летнего детского врача-ортопеда за сбыт сильнодействующих наркотиков, в его авто нашли целую партию веществ.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, полицейские установили, что задержанный медик, работающий в лечебном учреждении, купил наркотики в городе. В ходе досмотра его машины была обнаружена еще партия запрещенного вещества. Подозреваемый пояснил, что хранил наркотик для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит от 10 до 20 лет.
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