В Волгограде детского врача задержали за сбыт сильнодействующих наркотиков

Полицейские задержали в Ворошиловском районе Волгограда 26-летнего детского врача-ортопеда за сбыт сильнодействующих наркотиков, в его авто нашли целую партию веществ.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, полицейские установили, что задержанный медик, работающий в лечебном учреждении, купил наркотики в городе. В ходе досмотра его машины была обнаружена еще партия запрещенного вещества. Подозреваемый пояснил, что хранил наркотик для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит от 10 до 20 лет.