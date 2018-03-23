В Челябинске полиция задержала несовершеннолетних наркоторговцев 

В городе Челябинске сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с полицейскими патрульно постовой службы городского Управления МВД в ходе мероприятий проводимых в Металлургическом районе задержаны два лица, 2000 годов рождения, один из которых не достиг совершеннолетия. У подростков обнаружено и изъято 4 полимерных пакетика с порошкообразным веществом белого цвета. В соответствии с заключением эксперта вещество является синтетическим наркотическим средством.
В рамках дальнейшей работы выявлены и задержаны еще два гражданина, 2000 годов рождения, один из которых также несовершеннолетний. В ходе личного досмотра у задержанных обнаружено и изъято 90 полимерных пакетиков с веществом белого цвета, общей массой более 50 грамм. Экспертизой установлено, что вещество — синтетический наркотик.
В настоящее время по данным фактам Следственным Отделом по Металлургическому району г. Челябинска Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
«Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сотрудниками полиции и следственными органами проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Отметим, что подростки из благополучных семей и на профилактических учетах не состоят. Вместе с тем, за совершенные противоправные действия в соответствии с действующим законодательством им грозит до 20 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Также необходимо добавить, что ранее предлагалось во всех общеобразовательных организациях области ввести должность «Заместителя директора по обеспечению безопасности». Данная инициатива полиции была отклонена. Акцентируем внимание, что в области из 844 школ, только в 33 существует подобная должность, при этом в данных учебных заведениях не зафиксировано ни одного преступления или правонарушения совершенного обучающимися.