В Челябинске полиция задержала несовершеннолетних наркоторговцев

городе Челябинске сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с полицейскими патрульно постовой службы городского Управления МВД в ходе мероприятий проводимых в Металлургическом районе задержаны два лица, 2000 годов рождения, один из которых не достиг совершеннолетия. У подростков обнаружено и изъято 4 полимерных пакетика с порошкообразным веществом белого цвета. В соответствии с заключением эксперта вещество является синтетическим наркотическим средством.

В рамках дальнейшей работы выявлены и задержаны еще два гражданина, 2000 годов рождения, один из которых также несовершеннолетний. В ходе личного досмотра у задержанных обнаружено и изъято 90 полимерных пакетиков с веществом белого цвета, общей массой более 50 грамм. Экспертизой установлено, что вещество — синтетический наркотик.

«Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сотрудниками полиции и следственными органами проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Отметим, что подростки из благополучных семей и на профилактических учетах не состоят. Вместе с тем, за совершенные противоправные действия в соответствии с действующим законодательством им грозит до 20 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Также необходимо добавить, что ранее предлагалось во всех общеобразовательных организациях области ввести должность «Заместителя директора по обеспечению безопасности». Данная инициатива полиции была отклонена. Акцентируем внимание, что в области из 844 школ, только в 33 существует подобная должность, при этом в данных учебных заведениях не зафиксировано ни одного преступления или правонарушения совершенного обучающимися.